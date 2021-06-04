В Сербии взорвались склады с боеприпасами: все детали с места ЧП

В ночь на пятницу, 4 июня, около города Чачак (Сербия) прогремели взрывы на складах завода "Слобода", что специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов.

Как пишет Vecernje Novosti, взрывы были такой мощности, что в окрестных домах треснули стекла. Отмечается, что произошел пожар в отдельном помещении завода, предназначенного для хранения частей комплектующих готовой продукции для боеприпасов малого калибра.

"В серии взрывов, произошедших в компании "Слобода", жертв и ранений не было. У граждан нет причин беспокоиться. Эвакуированы 30 работников компании и окружающее население. На месте ЧП работают пожарные ", – рассказал мэр Чачака Милун Тодорович.

Работница предприятия Александра Цирович рассказала, что им удалось спастись в подземном бункере.

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"Я работала с еще семью коллегами в цехе, когда произошел взрыв. Нам удалось выбраться, дойти до здания и войти в бетонный подвал. В этом здании нет окон, оно буквально зарыто в землю", – сказала она.

Разрывы продолжались всю ночь и затихли под утро.

Добавим, что "Слобода" – сербская компания по производству боеприпасов и оружия, основана в 1948 году. Производит артбоеприпасы 76, 100, 105, 122, 152 и 155 мм, снаряды для танков 100 и 125 мм, для M79 Osa, M80 Zolja, M90 Strsljen, боеприпасы различного калибра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сербии, в городе Урошевац, произошел взрыв в кафе, в результате которого пострадали по меньшей мере 42 человека.