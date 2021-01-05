У Сербії вибухнуло кафе з людьми, понад 40 постраждалих

У Сербії, в місті Урошеваць, стався вибух у кафе, унаслідок якого постраждало щонайменше 42 людини.

Про це 5 січня повідомило видання РТС. Серед поранених є двоє дітей.

У прокуратурі зазначили, що чотири людини перебувають у вкрай важкому стані.

Дванадцятьох постраждалих доправили до клінічного центру Приштини, 22 людини госпіталізовано в лікарню міста Урошеваць.

На місці події почали працювати пожежники і рятувальники.

Правоохоронці зайнялися розслідуванням причин інциденту.

За попередньою версією, вибухнути міг балон із газом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях, на вулиці Поштовій, 3 грудня стався вибух газу в житловому будинку, постраждала одна людина. Рятувальники провели евакуацію 12 мешканців будинку.