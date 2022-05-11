В Сербии назвали Россию "угрозой свободной Европе": необходимо единство, чтобы остановить войну

Сербия, которую Москва считает своим стратегическим партнером на Балканах, назвала Россию "угрозой свободной Европе". Также Сербия высказалась за территориальную целостность Украины.

Об этом пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на заявления вице-премьерки Сербии Зораны Михайлович, президента Александра Вучича и премьерки Аны Брнабич. Вместе с тем Белград не спешит вводить санкции против России. Более того – до конца мая он хочет договориться с Москвой о новых поставках российского газа по приемлемой для Сербии цене.

"Наша страна выступает за территориальную целостность Украины. Но мы не собираемся вводить санкции против России. По крайней мере, пока нас не заставят поступить иначе", – приводит издание слова Вучича.

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"Поражает, что идее свободной и единой Европы сегодня угрожает страна, которая принесла наибольшую жертву в борьбе с фашизмом. Поэтому всем нам в Европе нужно единство, чтобы остановить войну, и нужна солидарность, чтобы помочь тем, чьи жизни оказались под угрозой", – говорится в заявлении вице-премьерки Сербии Зораны Михайлович по случаю 9 мая.

Также днем ранее сербская премьерка Ана Брнабич в интервью белградскому TV Pink пожаловалась на то, что Запад усиливает давление на Сербию, требуя от нее ввести санкции против России, а затем сообщила, что недавнее заявление президента РФ относительно Косово "осложняет положение Сербии".

Как известно, в конце апреля на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем Владимир Путин сослался на решение Международного суда ООН, признавшего суверенитет Косово, как на прецедент для признания независимости "ДНР" и "ЛНР".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти Сербии жаловались на международное давление из-за отказа ввести санкции против России. При этом страна все равно не намерена поддерживать ограничения по агрессору.

Также сообщалось, что после 10 мая Сербия начнет переговоры с Россией по долгосрочному газовому контракту. По словам президента Вучича, у Сербии нет других источников газа, кроме России. Поэтому в ближайшие годы страна не откажется от российского топлива и продолжит заключать контракты с "Газпромом".