В Сербии массовые протесты: более 50 тысяч человек требуют отставки чиновников. Фото и видео

В понедельник, 8 мая, в столице Сербии Белграде и других городах люди вышли на массовые протесты под лозунгом "Сербия против насилия". Их спровоцировали два эпизода стрельбы, которые произошли в стране в последнее время.

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На митингах можно было увидеть детей, взрослых и даже целые семьи – все они требовали отставки ряда чиновников. Об этом сообщает N1 info (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Требования протестующих таковы:

– увольнение всех членов медийного регулятора;

– закрытие СМИ, которые "способствуют насилию и безнравственности", среди которых были названы проправительственные каналы TV Pink и Happy;

– созыв заседания парламента и обсуждение ответственность правительства за трагедии;

– отставка министра внутренних дел Сербии Братислава Гажича и руководителя Управления безопасности и информации, бывшего главы МВД Александра Вулина;

– некоторые также требовали, чтобы свои полномочия сложил и президент Александар Вучич.

Правительство страны должно выполнить эти требования до пятницы, 12 мая, иначе, как пригрозили люди, "Сербия остановится". На этот день уже запланирована новая акция протеста.

В общей сложности, по словам организаторов, на улицы Сербии 8 мая вышли более 50 тысяч человек. В Белграде протестующих насчитывалось более 10 тысяч. Люди говорили, что для них это митинг – это "борьба за их детей". Они отмечали, что насилие должно быть прекращено во всех сферах общественной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Белграде 3 мая подросток устроил стрельбу в школе. Сначала семиклассник выстрелил в своего учителя, а затем наугад начал стрелять по ученикам и охраннику. Девять человек погибли, семеро ранены.

– Недалеко от сербской столицы Белграда 4 мая молодой мужчина расстрелял людей, убив восьмерых и ранив 13 человек. К поискам преступника привлекли более полутысячи правоохранителей.

– После второй массовой стрельбы через неделю президент Сербии Александар Вучич заявил, что в стране ужесточат правила ношения и хранения короткоствольного огнестрельного оружия.

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