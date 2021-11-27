В России прогремели взрывы на заводе боеприпасов: есть пострадавшие. Фото и видео

В субботу утром, 27 ноября, в российском Дзержинске Нижегородской области на заводе боеприпасов имени Я. М. Свердлова произошло несколько взрывов. После этого начался пожар, сработала сигнализация, а огонь распространился на 900 квадратных метров.

В результате инцидента пострадали двое работниц предприятия, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Как пишет "Интерфакс", основной причиной ЧП на данный момент считают нарушение производственного процесса в цехе, где изготавливали ацетон.

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Из-за пожара часть здания обрушилась, на данный момент взрывы, которые в МЧС нахвали "хлопками", прекратились. Спасателям удалось устранить открытое горение.

На данный момент причина инцидента на заводе устанавливается. Рассматриваются разные версии ЧП, включая неисправность оборудования в одном из цехов.

Добавим, что из всей продукции, производимой на предприятии, на оборонную приходится 30%. Остальное – это химическая продукция, промышленные взрывчатые вещества, продукция машиностроения.

В 2018 году на заводе уже случался взрыв в здании утилизации мин. Из-за него возник пожар, погибли шесть человек. В 2020 году случилась разгерметизация емкости с ацетоном, трое людей попали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кемеровской области России 25 ноября произошли взрыв и пожар с сильным задымлением на угольной шахте "Листвяжная". Погибли 52 человека.