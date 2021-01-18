В Сахаре неожиданно выпал снег. Фото и видео

В пустыне Сахара температура воздуха резко опустилась ниже нуля и выпал снег.

Фото и видео необычного погодного явление опубликовал в Instagram фотограф с ником kaaarimo. Он запечатлел заснеженную пустыню недалеко от города Айн-Сефра в Алжире.

Также он сделал снимки верблюдов после снегопада в районе Табук на северо-западе Саудовской Аравии.

Известно, что в Сахаре воздух может прогреваться до 50°C, но в нынешнем январе здесь неожиданно похолодало. Это вызвало настоящий ажиотаж: люди специально приезжали посмотреть на выпавший снег, пишет издание IT.

При этом старший метеоролог AccuWeather Эрик Лейстер заявил, что, хотя в этом регионе редко бывает снег, он не является чем-то необычным, уточнило издание The Sun.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Одессе в ночь на 17 января ударил сильный мороз, и из-за разницы температуры воздуха и воды Черное море "закипело".

Уникальное явление сняли на камеру местные жители, поделившись видео в соцсетях.