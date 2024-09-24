В Румынии снова обнаружили обломки 'Шахеда': их отправили на экспертизу

В Румынии во вторник, 24 сентября, уже в который раз обнаружили упавшие на территории страны фрагменты российского ударного беспилотника. Речь идет об обломках БПЛА "Герань-2" – так в России называют "Шахеды", которыми они атакуют Украину.

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Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Румынии. Там отметили, что ведомство продолжило поиск возможных обломков беспилотника, упавшего на румынский берег Дуная вследствие атак, совершенных в последние недели российскими войсками на гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины.

Специалисты исследовали территорию на юг от населенного пункта Плауру (уезд Тулча), откуда поступали сообщения о нахождении фрагментов беспилотников. Инфраструктура села Плауру вследствие падения обломков "Шахеда" не пострадала.

"Проведенными на месте обследованиями установлено, что соответствующие фрагменты происходят от российского беспилотника "Герань-2", согласно юридическим процедурам, они изъяты для проведения экспертизы", – говорится в сообщении.

В минобороны Румынии снова решительно осудили эти российские атаки на Украину, отметив, что они являются неоправданными и такими, что серьезно противоречат нормам международного права.

Ранее в румынском городе Периправа в уезде Тулча возле границы с Украиной обнаружили обломки российского ударного беспилотника. Их передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Румынии заявили, что Североатлантический альянс должен дать ответ на попадание российских ракет или беспилотников на ее территорию. Этот ответ должен быть "хорошо скоординирован".

– Украина попросила Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству страны. Такую просьбу озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Бухарест.

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