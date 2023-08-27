В Румынии после взрыва на АЗС вспыхнул склад возле оборонного завода

На территории Румынии возник пожар на складе, где хранится пластик. Этот склад находится недалеко от оружейного завода в том же уезде Дымбовица, где раньше произошли взрывы на автозаправочной станции.

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В то же время, спасательные службы Румынии утверждают, что нет оснований считать эти пожары связанными между собой. Об этом сообщил министр экономики Румынии Штефан Раду Опреа на своей странице в Facebook.

Так, спасатели уточняют, что пожар в Драгомиреште не был вызван распространением пламени в Креведии. Пожар локализован, ведутся работы по его тушению, угрозы распространения уже нет.

"В Драгомиреште спасатели контролируют пожар. Я постоянно общаюсь с руководством завода оборонной промышленности в Драгомиреште. Здесь нет угрозы, что пожар, возникший на складе коммерческой компании вблизи завода, перевернется на него. Уже сейчас огонь на складе не распространяется и принимаются меры по его тушению", – написал министр.

Очевидцы пожара публиковали видео и фотографии с места происшествия в социальных сетях. Расстояние от этого места до автозаправочной станции, где произошли взрывы, составляет около 20 километров.

Отметим, что к вечеру 26 августа в городе Креведия, расположенном в 10 километрах от Бухареста, произошли сильные взрывы на автозаправочной станции.

Напомним, что в Румынии на заправке сжиженного газа прогремели мощные взрывы. В результате погиб по меньшей мере один человек и получили ранения 57 человек.

Напомним, в столице Судана Хартуми 26 августа прогремел мощный взрыв. Местные СМИ сообщают, что чрезвычайное происшествие произошло недалеко от президентского дворца и здания главного командования Вооруженных сил.

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