В Румынии обнаружили новые обломки 'Шахедов' после российской атаки на Украину

В среду, 31 июля, в Румынии обнаружили новые обломки БПЛА "Шахед", которыми россияне накануне атаковали украинские порты на Дунае. Фрагменты дронов нашли в районе коммуны Чаталкиой в уезде Тулча.

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Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Румынии. Там отметили, что были проведены "стандартные оперативные процедуры" для подобных ситуаций.

"Что касается других районов, о которых в публичном пространстве были упоминания о возможном падении обломков дронов, таких как Никулицел или Килия-Веке, то исследования не подтвердили их наличие", – говорится в сообщении.

Ранее же обломки "Шахедов" обнаружили в окрестностях сел Плауру и Периправа в уезде Тулча.

В министерстве подчеркнули, что все места, где обнаружили обломки, находятся за пределами населенных пунктов, и ни люди, ни элементы инфраструктуры не пострадали.

"Министерство национальной обороны в режиме реального времени информировало и информирует союзнические структуры о ситуациях, вызванных атаками, оставаясь с ними на постоянной связи. Мы также повторяем решительное осуждение нападений, совершенных Российской Федерацией на некоторые цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Румынии обнаружили обломки российских дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки РФ на Украину пересекли румынскую границу. Их обнаружили в районе села Плауру на румынском берегу напротив Измаила.

– Позже в румынском министерстве национальной обороны заявили, что российские воздушные атаки ударными дронами Shahed по украинским портам на Дунае никоим образом не касались Румынии и российские беспилотники не находились над ее территорией.

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