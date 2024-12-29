В Румынии наконец-то определились с датами проведения двух туров выборов президента: кто в списке кандидатов

В Румынии определились с датами проведения повторных выборов президента после того, как результаты первого тура голосования были отменены. По данным СМИ, первый этап выборов главы государства состоится 23 марта, а второй тур проведут 6 апреля.

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Такое решение на заседании в субботу, 28 декабря, приняла правительственная коалиция. Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на собственные источники.

На данный момент ивестны имена пяти кандидатов на пост президента. Это Елена Ласкони (USR), Никушор Дан (независимый), Келин Джорджеску (независимый) и Даниэль Фунериу (независимый). Также проевропейская коалиция, сформированная партиями PSD-PNL-UDMR, публично заявила, что поддерживает Крина Антонеску как кандидата от этих политсил.

Напомним, что Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, в котором победителем был объявлен пророссийский политик Келин Джорджеску.

Такое решение было принято через несколько дней после заявлений о том, что РФ проводила скоординированную онлайн-кампанию по продвижению крайне правого кандидата. Оно беспрецедентно и окончательно.

Как сообщал OBOZ.UA, выяснилось, что корпорация Meta Platforms разрешила разместить на ряде страниц в Facebook и Instagram политическую рекламу в преддверии президентских выборов в Румынии. Эти сообщения критиковали представительницу либерал-консерваторов Елену Ласкони и продвигали ультраправых деятелей, среди которых и пророссийский кандидат Келин Джорджеску.

Также румынские спецслужбы установили, что популярность Джорджеску была обусловлена агрессивной кампанией в соцсети TikTok, а сама Румыния стала объектом "агрессивных российских гибридных действий".

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