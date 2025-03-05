В Румынии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата и выдворили из страны

Министерство иностранных дел Румынии 5 марта объявило персонами нон грата военного атташе Российской Федерации в Бухаресте Виктора Маковского, а также его заместителя Евгения Игнатьева. Их деятельность противоречила положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

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Указанные граждане РФ уже уведомлены о своем статусе. Им предписано в кратчайшие сроки покинуть страну, сказано в пресс-релизе МИД.

Власти Румынии, по данным СМИ, заподозрили Маковского и Игнатьева в связях с экс-кандидатом в президенты страны Кэлином Джорджеску, в отношении которого заведено уголовное дело. Последний подозревается в шести преступлениях, включая действия против конституционного строя и распространение ложной информации.

Как передает Romania Journal, Москва пригрозила "соответствующим ответом" на решение Румынии в отношении российских дипломатов.

Временная поверенная в делах РФ в Румынии Елена Копнина пожаловалась: "Российская сторона считает этот шаг необоснованным и недружественным и оставляет за собой право на ответные меры".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Калина Джоржеску задержали в Румынии 26 февраля. В итоге он получил подписку о невыезде на два месяца и запрет публиковать контент в социальных сетях.

– По данным на конец Февраля, генпрокуратура страны задержала 18 человек, связанных с делом Джоржеску.

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