В Румынии прокуратура задержала 18 человек по делу, связанному с Джорджеску: появились подробности

В Румынии продолжается масштабное расследование по делу, связанному с пророссийским политиком, бывшим кандидатом в президенты Калином Джорджеску. Генпрокуратура задержала 18 человек, связанных с этим делом.

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Задержанным выдвинули обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Румынии, в частности, покушению на конституционный строй, незаконному обращению с оружием, подстрекательству к преступным действиям и операциям со взрывоопасными материалами без разрешения. Против них прокуратура при Высоком суде кассации и правосудия подала ходатайство о содержании под стражей сроком 30 суток, сообщает Romania Journal.

Прокуроры прокуратуры при Высоком суде кассации и правосудия требуют меры пресечения на 30 дней для руководителя группы румынских наемников Горациу Потра, его сына и брата, а также для 18 других лиц, которые уже были задержаны на 24 часа после обвинения в преступных действиях, ов Калина Джорджеску.

Отмечается, что после слушаний, проведенных 26 и 27 февраля 2025 года, прокурор отдела уголовного преследования прокуратуры при Высоком кассационном суде возбудил уголовное производство против 21 обвиняемого и постановил заключить под стражу 18 из них за следующие преступления:

покушение на конституционный строй;

нарушение правил обращения с оружием и боевыми припасами;

несанкционированные операции с пиротехническими изделиями;

публичное подстрекательство.

По данным Digi24, тремя лицами, по которым подан запрос на заочный арест, являются Горациу Потра, его сын Дориан Потра и его брат Александру Потра, которые находятся за пределами страны.

Правоохранители провели 47 обысков в домах 27 близких соратников Джорджеску и четырех штабах компаний в пяти округах страны: Сибиу, Муреш, Тимиш, Илфов и Клуж. По результатам следственных действий было возбуждено уголовное производство против 21 человека, 18 из которых уже заключены под стражу.

Во время рейдов правоохранителей был найден настоящий арсенал: десятки летального оружия, магазины, гранаты, пусковые установки и пулеметы. Также были обнаружены крупные суммы наличных денег – 3 300 000 долларов, 700 000 лей, а также 24 килограмма золота в виде слитков.

Кроме этого, были обнаружены и изъяты следующие предметы:

свыше 25 кг золота (слитки);

свыше 3,3 миллиона долларов США;

более 700 000 лей, 43 000 евро, 13 000 дирхамов и 21 000 сербских динаров;

Более 40 магазинов (для летального огнестрельного оружия разного калибра), 51 граната (военная, наступательная/оборонная), 44 гранатометных снаряда, 21 летальный пистолет (преимущественно калибра 9х19 мм), 7 смертоносных пистолетов-пулеметов2 мм/винтов;

более 20 ящиков/пакетов/мешков боевых патронов;

6 компонентов огнестрельного оружия;

4 взрывчатых вещества;

два гранатомета;

детонирующий пыл;

прицел для винтовки и т.д.

В доме Потра в сейфе, заложенном под полом, были обнаружены свертки со стопками долларов, а также много оружия. Он заявил, что закон не обязывает его хранить деньги в банке.

"Вместо того чтобы умереть легально, лучше жить нелегально", — сказал Потра.

Дело открыто по факту создания или поддержки фашистских, расистских и ксенофобских организаций, их идей, концепций или доктрин, пропаганды военных преступников и распространения экстремистских идей.

Также прокуроры расследуют антисемитские группировки, незаконное финансирование избирательных кампаний, призывы к нарушению конституционного строя, хранение оружия и незаконные операции с пиротехникой.

Следователи заявляют, что масштабная операция "была направлена на документирование и расследование преступной деятельности изъятых лиц, доказательство преступных связей, выявление товаров и документов, которые использовались в преступной деятельности".

Как сообщал OBOZ.UA, Калина Джоржеску задержали в Румынии 26 февраля и отправили на допрос в Генеральную прокуратуру. СМИ писали, что его обвиняют "в причастности к организации с фашистским характером", в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании и в торговле людьми.

Экс-политик получил подписку о невыезде на два месяца. Кроме того, ему запретили публиковать контент в социальных сетях.

Джорджеску в конце января заявил, что некоторые украинские регионы якобы могут присоединиться к Румынии. Кроме того, он назвал Украину "вымышленным государством", и выдал, что изменение границ Украины является "неизбежным".

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