В Румынии задержан бывший пророссийский кандидат в президенты Джорджеску: появились подробности. Видео

26 февраля, в Румынии правоохранители задержали кандидата в президенты Келина Джорджеску. Известно, что его автомобиль остановили на дороге.

Видео дня

Об этом сообщили местные СМИ. Позже политика отправили на допрос в Генеральную прокуратуру.

"Джорджеску обвиняют в причастности к организации с фашистским характером", а также в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании", – сообщают СМИ.

Как утверждает его команда по коммуникациям, пророссийский политик планировал снова подать свою кандидатуру на пост президента.

"Кэлин Джорджеску собирался вновь подать свою кандидатуру на пост президента. Примерно 30 минут назад его остановили в дороге и задержали для допроса в Генеральной прокуратуре! Где же демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?", — говорится в сообщении.

Дополняется...