Задержанному экс-кандидату в президенты Румынии Джорджеску выдвинули обвинения: какие ограничения на него наложили

В Румынии пророссийский политик, бывший кандидат в президенты Келин Джорджеску, задержанный для допроса в среду, 26 февраля, получил подписку о невыезде на два месяца. Кроме того, ему запретили публиковать контент в социальных сетях.

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Об этом сообщает телеканал Realitatea TV. Джорджеску обвиняют в шести преступлениях, в том числе в распространении ложной информации.

Политика допрашивали в прокуратуре пять часов. Его не арестовали, но он находится под судебным контролем.

Прокуратура при Высшем кассационном суде постановила возбудить уголовное производство за совершение преступлений, связанных с призывами к действиям против конституционного строя, сообщения ложной информации и т.п. В частности, речь идет про:

– подстрекательство к действиям, направленным против конституционного строя;

– сообщение ложной информации;

– ложные заявления об источниках финансирования избирательной кампании и декларировании имущества;

– инициирование или создание организации фашистского, расистского или ксенофобского характера, присоединение или поддержка в любой форме такой группы;

– публичная пропаганда культа лиц, виновных в совершении преступлений геноцида против человечности и военных преступлений, а также акт публичной пропаганды фашистских, легионерских, расистских или ксенофобских идей, концепций или доктрин;

– инициирование или создание организации антисемитского характера, присоединение или поддержка в любой форме такой организации.

Напомним, что Келина Джоржеску задержали в Румынии 26 февраля и отправили на допрос в Генеральную прокуратуру. СМИ писали, что его обвиняют "в причастности к организации с фашистским характером", а также в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании.

Как сообщал OBOZ.UA, Джорджеску в конце января заявил, что некоторые украинские регионы якобы могут присоединиться к Румынии. Кроме того, он назвал Украину "вымышленным государством", и выдал, что изменение границ Украины является "неизбежным".

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