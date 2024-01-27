В Польше перевернулся автобус с украинцами: много пострадавших. Фото и видео

Ночью 27 января в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса из Украины. В результате аварии 18 человек пострадали.

Видео дня

Всего в транспортном средстве находился 61 человек. Об этом сообщает издание TVN24.

ДТП произошло около 4 часов утра на повороте дороги недалеко от населенного пункта Голубье Люблинского воеводства. Автобус съехал с проезжей части и перевернулся на бок.

По словам представителя Государственной пожарной службы в Грубешуве старшего капитана Марцина Лебедовича, на этом участке трассы в момент аварии шел снег и был гололед. В то же время спасатели заявили, что погодные условия вряд ли стали причиной ДТП.

Также представители экстренной службы отметили, что в автобусе находились 59 пассажиров и два водителя – все граждане Украины. Из них 18 человек были госпитализированы с различными травмами. Остальных пассажиров автобуса перевезли в ближайший общественный центр.

Кроме того, спасатели предупредили, что на трассе, где произошла аварии, существенно усложнено движение транспорта.

По предварительным данным, автобус ехал по маршруту Одесса – Варшава.

Напомним, в Польше поздно вечером 18 января произошло еще одно ДТП с украинцами. Автобус, перевозивший 26 человек, потерял управление, врезался в дерево и перевернулся.

Ранее сообщалось, что 16 января стало известно, что в Польше в ДТП погибла 4-летняя девочка из Украины, которая вместе с мамой сбежала от войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше предъявили обвинение водителю микроавтобуса с украинской регистрацией, который 21 декабря попал в ДТП возле границы с Украиной. В результате аварии погиб один человек, еще восемь получили травмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!