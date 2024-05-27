В Турции в ДТП попал пассажирский автобус: десять человек погибли, 40 ранены. Фото

В Турции пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком. В результате ДТП, по предварительным данным, погибли 10 человек и еще 40 получили ранения.

Об этом в соцсети X сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, автобус следовал из города Диярбакыр в Стамбул. Авария произошла на автомагистрали в населенном пункте Ениче Махаллесе в провинции Мерсин.

Чиновник выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что по факту аварии начато расследование, сообщает издание NTV. Как говорится в материале, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспорт перевернулся и разрушил стальные ограждения, а затем выехал на встречную полосу.

Напомним, в польской Варшаве 3 мая произошла смертельная авария, во время которой автомобиль BMW столкнулся с деревом. В результате этого инцидента погибли три человека, в том числе двое граждан Украины и один белорус. Причиной аварии стало превышение скорости и, следовательно, потеря управления.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 мая на Днепропетровщине произошло ДТП. В результате столкновения легковушки и грузовика сгорели заживо два человека.

– В ДТП на Житомирщине 8 мая погибли два человека, еще трое пострадали. Жертвами стали волонтеры Виталий Дубас и Борис Голод со Львовской области.

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