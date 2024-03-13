В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус и взял в заложники пассажиров: что происходит

Вооруженный мужчина, который из огнестрельного оружия ранил двух человек и взял в заложники 17 пассажиров автобуса на главном автовокзале в Рио-де-Жанейро, арестован. Он сдался правоохранителям и освободил своих пленных после переговоров.

Об этом сообщила бразильская полиция. Инцидент произошел на автовокзале Ново-Рио. Пока вокзал остается закрытым и не работает.

"Заложник сдался, его арестовали, всех заложников освободили, они в безопасности", - сказал полковник военной полиции Рио Марко Андраде. По его словам, агенты элитного подразделения батальона специальных операций "BOPE" вели переговоры на месте событий.

Раненых доставили в больницу. Один из них в тяжелом состоянии, потому что у него "три пулевых ранения", сказал Андраде. Всего в автобусе злоумышленник удерживал 17 человек, в том числе детей и пожилых людей.

Полиция пока не раскрывает ни личность нападающего, ни его мотивы.

Как сообщал OBOZ.UA, опытный гид Лейлсон де Соуза устроил для своей группы туристов экскурсию по тропе в Национальном парке Тижука в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Вместе они решили подняться на вершину скалы, как вдруг 36-летнего Соуза ударило молнией – мужчина погиб до приезда медиков.

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