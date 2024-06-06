В результате столкновения поездов в Чехии погибли две украинки: подробности и фото

Две гражданки Украины погибли в железнодорожной аварии в чешском Пардубице вечером 5 июня. Они были пассажирками ночного экспресса с прицепными вагонами до Чопа, который столкнулся с товарным поездом.

В общем погибли четыре человека, более 30 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

По данным ведомства, консульское должностное лицо в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами.

Напомним, что рейс 1021 чешской частной компании RegioJet более чем с 300 пассажирами следовал из Праги в Кошице и около 23:00 в среду столкнулся с грузовым поездом ČD Cargo (имел 21 вагон и длину более полукилометра).

Среди вагонов экспресса были прицепные вагоны до украинского города Чоп, которые располагались в средине состава. От удара был полностью разрушен первый вагон поезда.

В МИД рассказали, что на месте инцидента оперативно создали координационный штаб, в который вошли правоохранительные органы и службы спасения. По состоянию на 04:00 в четверг, 6 июня, спасательная операция была завершена.

"По предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется. Еще 34 человека получили незначительные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте. Отдельные лица доставлены в медицинские учреждения городов Пардубице и Градец-Кралове", – говорится в сообщении МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 мая двое украинцев погибли в ДТП в Польше. Авария произошла в Варшаве, где автомобиль BMW столкнулся с деревом.

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