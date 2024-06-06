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В результате столкновения поездов в Чехии погибли две украинки: подробности и фото

Марина Лисничук
Мир
2 минуты
3,3 т.
В результате столкновения поездов в Чехии погибли две украинки: подробности и фото

Две гражданки Украины погибли в железнодорожной аварии в чешском Пардубице вечером 5 июня. Они были пассажирками ночного экспресса с прицепными вагонами до Чопа, который столкнулся с товарным поездом.

В общем погибли четыре человека, более 30 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

По данным ведомства, консульское должностное лицо в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами.

В результате столкновения поездов в Чехии погибли две украинки: подробности и фото

Напомним, что рейс 1021 чешской частной компании RegioJet более чем с 300 пассажирами следовал из Праги в Кошице и около 23:00 в среду столкнулся с грузовым поездом ČD Cargo (имел 21 вагон и длину более полукилометра).

В результате столкновения поездов в Чехии погибли две украинки: подробности и фото

Среди вагонов экспресса были прицепные вагоны до украинского города Чоп, которые располагались в средине состава. От удара был полностью разрушен первый вагон поезда.

В результате столкновения поездов в Чехии погибли две украинки: подробности и фото

В МИД рассказали, что на месте инцидента оперативно создали координационный штаб, в который вошли правоохранительные органы и службы спасения. По состоянию на 04:00 в четверг, 6 июня, спасательная операция была завершена.

В результате столкновения поездов в Чехии погибли две украинки: подробности и фото

"По предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется. Еще 34 человека получили незначительные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте. Отдельные лица доставлены в медицинские учреждения городов Пардубице и Градец-Кралове", – говорится в сообщении МИД.

В результате столкновения поездов в Чехии погибли две украинки: подробности и фото
В результате столкновения поездов в Чехии погибли две украинки: подробности и фото
В результате столкновения поездов в Чехии погибли две украинки: подробности и фото

Как сообщал OBOZ.UA, 3 мая двое украинцев погибли в ДТП в Польше. Авария произошла в Варшаве, где автомобиль BMW столкнулся с деревом.

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