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В Чехии поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом: четыре человека погибли, десятки раненых. Видео

Марина Лисничук
Мир
3 минуты
3,1 т.
В Чехии поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом: четыре человека погибли, десятки раненых. Видео

В чешском городе Пардубице 5 июня ночной экспресс, который следовал в Украину столкнулся с товарным поездом, ехавшим в обратном направлении. Это привело к смерти четырех пассажиров, еще боле двадцати человек получили травмы – среди них есть дети.

Трагическая авария произошла около 22:49 в среду недалеко от недавно построенной в центре города станции "Пардубице-центрум". Спасательная операция длилась несколько часов, сообщают местные издания iDNES.cz и iROZHLAS.

Отмечается, что рейс RegioJet 1021 следовал из Праги в Кошице, а далее – к Чопу (Украина). Он столкнулся со следовавшим в противоположном направлении грузовым ČD Cargo: он имел 21 вагон и длину более полукилометра. В экспрессе находились около 300 человек, его первый вагон полностью разрушен.

На месте происшествия собрались все компоненты комплексной спасательной системы: были задействованы вертолеты, профессиональные и добровольные пожарные, спасатели. В больницах региона активировали план оказания первой помощи при травмах, а полиция помогла эвакуировать пассажиров из поезда и вокзала.

В Чехии поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом: четыре человека погибли, десятки раненых. Видео

"Ситуация осложняется тем, что в грузовом поезде перевозилось опасное вещество – карбид кальция. По имеющейся у меня информации, оно не протекает", – заявил губернатор Пардубицкого района Мартин Нетолицкий.

В Чехии поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом: четыре человека погибли, десятки раненых. Видео

Спасательные работы завершились около трех часов ночи. Подтверждена гибель четырех человек и ранение еще 23 человека. У трех из них травмы средней степени тяжести, у остальных двадцати – легкие. Местные власти отметили, что пока невозможно сказать, являются ли они иностранцами и если да, то сколько их.

В Чехии поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом: четыре человека погибли, десятки раненых. Видео

"Крушение поезда – большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и раненых. Выражаю искренние соболезнования всем выжившим", – заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

На место происшествия в Пардубице приехал министр внутренних дел Вит Ракушан вместе с министром транспорта Мартином Купкой.

В Чехии поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом: четыре человека погибли, десятки раненых. Видео

Компания Hospodářské noviny сообщила, что предварительной причиной столкновения могло стать прохождение экспрессом RegioJet остановочного знака. Чешская железнодорожная инспекция отправила восемь следователей для расследования трагедии.

Из-за аварии на неопределенное время было прервано движение по важному железнодорожному коридору, ведущему в Моравию. Пассажиров попросили отложить поездки поездов через Пардубице.

В Чехии поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом: четыре человека погибли, десятки раненых. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в парке города Либерец (Чехия), где проходил праздник ко Дню защиты детей, от удара молнии в дерево пострадали 20 человек, в том числе десять несовершеннолетних от 2 до 16 лет. Люди прятались от дождя под дубом высотой около 20 метров.

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