В Чехии поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом: четыре человека погибли, десятки раненых. Видео

В чешском городе Пардубице 5 июня ночной экспресс, который следовал в Украину столкнулся с товарным поездом, ехавшим в обратном направлении. Это привело к смерти четырех пассажиров, еще боле двадцати человек получили травмы – среди них есть дети.

Трагическая авария произошла около 22:49 в среду недалеко от недавно построенной в центре города станции "Пардубице-центрум". Спасательная операция длилась несколько часов, сообщают местные издания iDNES.cz и iROZHLAS.

Отмечается, что рейс RegioJet 1021 следовал из Праги в Кошице, а далее – к Чопу (Украина). Он столкнулся со следовавшим в противоположном направлении грузовым ČD Cargo: он имел 21 вагон и длину более полукилометра. В экспрессе находились около 300 человек, его первый вагон полностью разрушен.

На месте происшествия собрались все компоненты комплексной спасательной системы: были задействованы вертолеты, профессиональные и добровольные пожарные, спасатели. В больницах региона активировали план оказания первой помощи при травмах, а полиция помогла эвакуировать пассажиров из поезда и вокзала.

"Ситуация осложняется тем, что в грузовом поезде перевозилось опасное вещество – карбид кальция. По имеющейся у меня информации, оно не протекает", – заявил губернатор Пардубицкого района Мартин Нетолицкий.

Спасательные работы завершились около трех часов ночи. Подтверждена гибель четырех человек и ранение еще 23 человека. У трех из них травмы средней степени тяжести, у остальных двадцати – легкие. Местные власти отметили, что пока невозможно сказать, являются ли они иностранцами и если да, то сколько их.

"Крушение поезда – большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и раненых. Выражаю искренние соболезнования всем выжившим", – заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

На место происшествия в Пардубице приехал министр внутренних дел Вит Ракушан вместе с министром транспорта Мартином Купкой.

Компания Hospodářské noviny сообщила, что предварительной причиной столкновения могло стать прохождение экспрессом RegioJet остановочного знака. Чешская железнодорожная инспекция отправила восемь следователей для расследования трагедии.

Из-за аварии на неопределенное время было прервано движение по важному железнодорожному коридору, ведущему в Моравию. Пассажиров попросили отложить поездки поездов через Пардубице.

Как сообщал OBOZ.UA, в парке города Либерец (Чехия), где проходил праздник ко Дню защиты детей, от удара молнии в дерево пострадали 20 человек, в том числе десять несовершеннолетних от 2 до 16 лет. Люди прятались от дождя под дубом высотой около 20 метров.

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