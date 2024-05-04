В Польше в ДТП погибли два украинца: фото и детали

В Варшаве 3 мая произошла смертельная авария, в ходе которой автомобиль BMW столкнулся с деревом. В результате этого инцидента погибли три человека.

Среди них два гражданина Украины и один белорус. Об этом сообщает издание RMF FM.

В частности, ДТП произошло в варшавском районе Вилянул около 13 часов.

Машина врезалась в дерево и сразу же загорелась. По данным правоохранителей, авария произошла на закругленном участке дороги. Перед прибытием пожарных бригад водители других автомобилей пытались потушить пламя с помощью собственных огнетушителей, но огонь был слишком сильным.

По словам Войцеха Капчинского из столичной пожарной охраны, когда первое подразделение прибыло на место, автомобиль был уже полностью охвачен огнем. На месте происшествия также работали полицейские под руководством прокурора. В результате аварии погибли трое мужчин.

"Причиной аварии в Виланове, приведшей к гибели трех человек, стало превышение скорости и, как следствие, потеря управления автомобилем BMW", - сообщил представитель Варшавской окружной прокуратуры Шимон Банна.

Он добавил, что правоохранительные органы начали расследование по факту "непреднамеренного смертельного ДТП".

Напомним, в Киеве возле магазина "Эпицентр" на Позняках вечером четверга, 2 мая, произошла ужасная авария. В результате ДТП легковой автомобиль перевернулся на крышу, по предварительной информации, пострадали. В столице правоохранители задержали пьяного водителя, который не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадал пассажир легковушки.

Как сообщал OBOZ.UA, на въезде в Киев в ночь с 3 на 4 мая грузовик на скорости влетел в бетонные блоки. ДТП произошло на Бориспольском шоссе.

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