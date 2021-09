В результате наводнения в Индии пострадали более 1,6 млн человек, есть погибшие. Фото и видео

На западном побережье Индии 13 сентября прошли сильнейшие ливни, после которых штат Гуджарат накрыло наводнение. В результате пострадали более 1,6 млн человек в 44-х населенных пунктах, известно о по меньшей мере двух смертельных случаях.

Как сообщило в своем отчете Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий МВД Индии, в отдельных районах всего за день выпало около 500 мм осадков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, один из погибших утонул в паводковой воде, второй погиб в результате обрушения стены дома.

Индийский телеканал NDTV пишет, что только в Раджкоте и Джамнагаре – крупных городах Гуджарата – эвакуировано было более 7 тыс. жителей. Власти открыли в регионе 72 центра, куда можно разместить пострадавших.

Сотрудникам чрезвычайных служб пришлось спасать около 300 человек. В места, где люди вскарабкались на крыши или из-за воды оказались заблокированными, направлялись вертолеты.

Дороги, в том числе государственная и национальная трассы, были заблокированы из-за высокого уровня воды, а в отдельных населенных пунктах движение останавливалось полностью.

В частности, в районе Раджкота обрушился мост через реку Фофал, который соединял н.п. Джам Кандорна и Гондал. Такие происшествия осложняли спасательные операции.

К ликвидации последствий и спасению людей власти решили привлечь Военно-воздушные силы Индии, ВМС и береговую охрану.

Предлагаем посмотреть видео из затопленных индийских регионов:

Massive flood in #Jamnagar !

A rescue operation to evacuate people stranded in the flooded area.

Take necessary precaution during floods.

pic.twitter.com/FjUYVJ4yRj — Kumar Manish (@kumarmanish9) September 13, 2021

See the #GujaratModel which is now underwater.

These videos r from #Jamnagar @TajinderBagga waiting for u to come in a boat.

See all threads.@Bhupendrapbjp pic.twitter.com/2g7aErXrt4 — 🇮🇳 मुर्तुज़ा आरसीवाला (@arsiwalamurtuza) September 13, 2021

Massive flood in #Jamnagar !

A rescue operation to evacuate people stranded in the flooded area.

Take necessary precaution during floods. pic.twitter.com/kmhdEFjUAU — Harish Dewasi Nainol (@Harish_D_Nainol) September 13, 2021

@Mpalawat please sir update about heavy rain in #saurasthra #jamnagar some local said 22 inch rain in last 8 hours ...... pic.twitter.com/ve0mzT3U3T — office of viru (@OfViru) September 13, 2021

