В рассекреченном отчете Национальной разведки США фигурирует отравление Виктора Ющенко – Bloomberg

Офис директора Национальной разведки США обнародовал засекреченный меморандум, который проливает свет на убийства политических противников российского диктатора Владимира Путина. В нем говорится и о покушении на экс-президента Украины Виктора Ющенко – его отравили диоксином осенью 2004 года.

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Об этом пишет Bloomberg. Американская разведка включила отравление Ющенко в список возможных заказов Кремля.

"Ключевым примером является бывший президент Украины Виктор Ющенко, получивший почти смертельное отравление в 2004 году. Его сторонники пришли к выводу, что российская разведка добавила в его пищу химическое вещество диоксин, когда он был кандидатом в президенты и выступал за интеграцию Украины с Западом", – сказано в документе.

Отметим, что Национальная разведка США не утверждает от своего имени, что за отравлением Виктора Ющенко стоит Россия. Американские разведчики ссылаются на слова соратников бывшего президента Украины, которые рассказывали об этом покушении.

В отчете отмечается, что целями Кремля становятся политические и оппозиционные лидеры "бывших советских республик, которых Москва считает угрозой".

По оценке дирекции американской разведки, у России есть возможность убивать людей с помощью химических и биологических агентов, используя многолетние усилия еще с советских времен.

Как сообщал OBOZ.UA, в документе Национальной разведки США говорится, что российский диктатор Владимир Путин начал убивать своих политических противников еще во время своего первого президентского срока.

В отчете разведки США упоминаются лишь те убийства, которые были санкционированы лично Путиным. Среди них убийства главы самопровозглашенной Ичкерии Зелимхана Яндарбиева, бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и российского бизнесмена Александра Перепеличного.

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