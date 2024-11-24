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В рассекреченном отчете Национальной разведки США фигурирует отравление Виктора Ющенко – Bloomberg

София Закревская
Мир
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В рассекреченном отчете Национальной разведки США фигурирует отравление Виктора Ющенко – Bloomberg

Офис директора Национальной разведки США обнародовал засекреченный меморандум, который проливает свет на убийства политических противников российского диктатора Владимира Путина. В нем говорится и о покушении на экс-президента Украины Виктора Ющенко – его отравили диоксином осенью 2004 года.

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Об этом пишет Bloomberg. Американская разведка включила отравление Ющенко в список возможных заказов Кремля.

"Ключевым примером является бывший президент Украины Виктор Ющенко, получивший почти смертельное отравление в 2004 году. Его сторонники пришли к выводу, что российская разведка добавила в его пищу химическое вещество диоксин, когда он был кандидатом в президенты и выступал за интеграцию Украины с Западом", – сказано в документе.

В рассекреченном отчете Национальной разведки США фигурирует отравление Виктора Ющенко – Bloomberg

Отметим, что Национальная разведка США не утверждает от своего имени, что за отравлением Виктора Ющенко стоит Россия. Американские разведчики ссылаются на слова соратников бывшего президента Украины, которые рассказывали об этом покушении.

В отчете отмечается, что целями Кремля становятся политические и оппозиционные лидеры "бывших советских республик, которых Москва считает угрозой".

По оценке дирекции американской разведки, у России есть возможность убивать людей с помощью химических и биологических агентов, используя многолетние усилия еще с советских времен.

Как сообщал OBOZ.UA, в документе Национальной разведки США говорится, что российский диктатор Владимир Путин начал убивать своих политических противников еще во время своего первого президентского срока.

В отчете разведки США упоминаются лишь те убийства, которые были санкционированы лично Путиным. Среди них убийства главы самопровозглашенной Ичкерии Зелимхана Яндарбиева, бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и российского бизнесмена Александра Перепеличного.

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