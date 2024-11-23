Литвиненко, Яндарбиев и другие: разведка США рассекретила данные об убийствах оппонентов Путина – Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин начал убивать своих политических противников еще во время своего первого президентского срока. В частности, по его заказу был в 2004 году убит глава чеченской Ичкерии Зелимхан Яндарбиев.

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Об этом говорится в документе Национальной разведки США "Использование Российской Федерацией с 2000 года политических убийств как формы государственного управления". Возможно, Зелимхан Яндарбиев был не первым, и такие заказные убийства Кремля начались раньше, но агентству Bloomberg американские разведчики предоставили лишь часть указанного документа.

В отчете разведки США упоминаются только те убийства, которые были санкционированы лично Путиным. И первым в той части документа, который показали агентству Bloomberg, идет убийство 2004 года в Катаре главы самопровозглашенной Ичкерии Зелимхана Яндарбиева.

Факт выполнения убийства именно спецслужбами РФ был доказан в суде, а исполнителей убийства, сотрудников ГРУ Минобороны Анатолия Билашкова и Василия Богачева суд Катара приговорил к пожизненному заключению. Однако вскоре они были переданы в Россию. И в 2005 году Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что не знает, где находятся Белашков и Богачев.

В 2006 году в Лондоне был убит бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. Он, как известно, был отравлен радиоактивным веществом (плением). Следствие в Великобритании также доказало, что убийство было заказным. Непосредственным исполнителем убийства назван офицер Главного управления охраны России Андрей Луговый.

Уже когда Луговой стал в РФ законодателем, это убийство в Ровии открыто назвали спецоперацией ФСБ.

Убийство в 2012 году в Великобритании российского бизнесмена Александра Перепеличного также считается политическим. Бизнесмен был ключевым информатором по делу об отмывании денег в Европе российскими чиновниками. Перепеличный умер незадолго до того, как должен был дать показания в суде.

В документе американской разведки утверждается, что его отравили, хотя британская полиция, расследовавшая смерть россиянина, не нашла достаточных доказательств.

Смерть в 2015 году боевика украинских сепаратистов так называемого "ЛНР" Александра "Бэтмена" Беднова также произошла после санкции Путина. Бронированный автобус, которым ехал Беднов, был расстрелян вооруженными людьми. Разведка США уверена, что Беднов и еще несколько других лидеров сепаратистов были убиты по приказу Кремля, чтобы укрепить российский контроль в регионе.

"Известные критики Кремля (и Путина в частности), имеют ужасную привычку умирать при очень подозрительных обстоятельствах. Они выпадают из окон и забиваются до смерти, отравляются, или, как говорится, идут на самоубийство – причем в противоречащие логике способы. Часть из таких таинственных смертей имеет прямое отношение к кампании Путина по убийству своих врагов", – пишет Bloomberg.

Издание также цитирует экспертов американской разведки, которые уверены, что такие убийства "с высокой вероятностью будут продолжаться и дальше".

Как сообщал OBOZ.UA, для удара по Днепру 21 ноября Россия применила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Кедр". Российский диктатор Владимир Путин, назвав ее "Орешником", использовал название научно-исследовательской работы по разработке этой ракеты. По состоянию на октябрь Россия должна была изготовить всего две такие ракеты, считают в ГУР.