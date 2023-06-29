В Пуэрто-Рико рыбаки наткнулись на жуткую 'русалку' с сияющими глазами. Видео

Несмотря на то, что ученые находят все новые и новые доказательства того, что мифических созданий на самом деле не существует, а слухи о них объясняются достаточно просто и прозаично, люди продолжают искать свидетельства противоположного. Так в Пуэрто-Рико группа рыбаков сняла нечто очень похожее на русалку, у которой ко всему светились глаза. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

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Ролик был снят 19 июня у побережья города Агуадилья на юго-западном побережье Пуэрто-Рико, а затем выложен в TikTok. Рыбаки в темноте снимали участок воды, светящийся оттенками синего и голубого. Аж вдруг под поверхностью появилась человекообразная фигура.

Силуэт двигался, точно как движется человеческое тело под водой. А в какой-то момент свет упал на таинственное существо таким образом, что на голове загадочного создания засветились глаза.

Несмотря на то, что рыбаков, зафиксировавших это видео, появление таинственной фигуры не смутило, в комментариях пользователи начали предполагать, что это могла быть русалка или сирена. Некоторые даже сумели разглядеть на темных кадрах "аномалию коричнево-серого тумана, которая просто следует за гуманоидом на протяжении всего видео".

Разгадка тайного явления появилась в интернете довольно быстро. Ее опубликовали сотрудники местного дайвинг-центра. Оказалось, это был кто-то из их клиентов, совершавший ночное погружение. А "глаза" на его голове, как выяснилось, были всего лишь налобным фонарем.

"Недавно мы стали интернет-вирусом с этим видео, снятым о нас. Вот доказательство, что мы действительно не пришельцы, не русалки (хотя что-то типа того) и не бабушка Моаны. Просто дайверы, которые любят смотреть на все, что может предложить океан, с помощью наших подводных фонарей", – говорится в ответном ролике, который также был опубликован в TikTok.

Это видео показывает, как дайверы совершают погружение в ночное время. Они освещают пространство впереди фонарями именно такого глубокого синего цвета, как в первоначальном видео.

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