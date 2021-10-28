В приложении Apple исправили ошибку на карте с Крымом: это Украина. Фото

Американская компания Apple добавила полуостров Крым на своей карте Украины для приложения Music for Artists. Таким образом она отреагировала на массовые обращения, связанные с допущением геополитической ошибки.

Об этом сообщило Посольство США в Украине в Facebook. Дипломаты назвали это событие по-настоящему хорошей новостью.

"Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили Посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина", – указано в сообщении.

Напомним, что накануне пользователи музыкального приложения в Apple обратили внимание на досадную ошибку на географической карте, где Украина изображена без временно оккупированного Крыма.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в скандал попала и сама королева Великобритании Елизавета II, когда ответила на письма детей, указав на конверте обратный адрес "Крым, Россия".