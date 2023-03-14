В Приднестровье заявили о предотвращении теракта против делегации ОБСЕ

В непризнанной марионеточной пророссийской Приднестровской Молдавской республике заявили, что якобы предотвратили теракт против делегации ОБСЕ и так называемого президента республики Вадима Красносельского.

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Об этом российским СМИ сообщил "прокурор республики" Анатолий Гурецкий. В подготовке терактов он обвинил Службу безопасности Украины.

"Злоумышленники планировали 14 февраля рядом с Бендерской крепостью взорвать автомобиль со взрывчаткой на пути делегации ОБСЕ. Когда совершить теракт не удалось, новой целью стал президент республики Вадим Красносельский. Теракт готовили по указанию СБУ", – заявил Гурецкий.

Напомним, что 9 марта российские пропагандисты уже заявляли о якобы покушении на так называемого главу непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского. Они обвинили в нем сотрудников украинской спецслужбы.

В СБУ в ответ призвали "не воспринимать всерьез чушь, за распространением которой усматривается четкая цель России расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Кремле снова заявили о риске эскалации в Приднестровье. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал ситуацию "поводом для беспокойства".

Украинские военнослужащие пристально наблюдают за обстановкой на границе с Молдовой, в том числе вблизи т. н. ПМР. ВСУ не исключают каких-либо провокаций: обстрела государственной границы или активности ДРГ.

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