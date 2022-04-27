В Приднестровье после провокаций России возникла паника: выяснились подробности

После провокаций России в непризнанном Приднестровье так называемые власти "ПМР" заметно запаниковали. Там вообще не понимают, зачем кремлевский диктатор Владимир Путин начал делать вид, что оттуда планируется наступление на Украину. И боятся получить приказ провоцировать ВСУ.

Об этом сказано в материале "24 канала". Отмечается, что в первые уже дни войны в так называемой "ПМР" поняли, что оказались в полной изоляции от России, и надеялись только на создание рашистами сухопутного коридора в Приднестровье. Однако никакой победы в направлении Молдовы они так и не одержали.

Отмечается, что российские кураторы "ПМР" начали бряцать своим оружием и готовить аэропорт Тирасполя для приема самолетов и вообще делать вид, что готовы чуть ли не к войне с Украиной. Однако проверки бронетехники в Приднестровье показали, что ситуация плохая, поскольку из каждых четырех танков мог завестись только один, то же самое с БТРами и БМП. При этом, согласно российскому сценарию, "ПМР" должны были сопротивляться войскам Молдовы в течение нескольких недель.

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В генштабе России считают, что если в ситуацию вмешается Украина, анклав будет потерян за два дня, хотя и не верят, что Киев и Кишинев объединят усилия и приступят к реальным действиям.

Из-за такой "подготовки" к войне и российских провокаций напряжение в регионе возросло, и жители непризнанной республики начали выезжать оттуда в Молдову. При этом руководители "ПМР" в недоумении причин по которым Россия прибегла к провокациям, так как панически боятся потерять территорию, ставшую окном контрабанды для чуть ли не всей Европы, что приносит всем элитам большие деньги.

Напомним: в СНБО заявили, что провокации России в Приднестровье, где во вторник, 26 апреля, прогремели взрывы, имеют 3 причины: заставить Вооруженные силы Украины осуществить передислокацию и ослабить оборонные силы в Николаевской области, оправдать действия рашистов в Украине, отвлечь внимание от Мариуполя, где на картах нашли очередные братские могилы. Атака была совершена Федеральной службой сохранности русской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Институт изучения войны (США) предположил, что РФ устраивает атаки под чужим флагом в непризнанном Приднестровье и Молдове, создавая условия для дальнейших действий на этом фронте. Вероятность полноценного наступления на Одессу со стороны Приднестровья является низкой, однако Россия может попытаться дестабилизировать саму Молдову.