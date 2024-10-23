В преддверии саммита БРИКС Моди заявил Путину, что Индия хочет мирного завершения войны в Украине – Reuters

В преддверии саммита Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР (то есть саммита БРИКС ) премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что Индия "хочет мира в Украине". Он также добавил, что Дели готов помочь достичь перемирия, чтобы положить конец войне.

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Как отмечает Reuters, рассказывая о своем звонке Путину накануне саммита, Моди пообещал обсудить этот вопрос с главой Кремля лично. Индия считает, что конфликт в Украине должен быть завершен мирным путем, подчеркнул Моди.

"Мы постоянно общаемся на тему продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Индия считает, что проблемы должны решаться только мирным путем. Мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности. Все наши усилия направлены на защиту человечества. Индия готова оказать всю возможную поддержку в будущем", – цитирует издание слова Моди, прозвучавшее уже в Казани

В свою очередь Путин поблагодарил премьер-министра Моди за посещение Казани, и сказал, что у России и Индии "привилегированное стратегическое партнерство".

Как сообщал OBOZ.UA, саммит БРИКС в Казани, который продлится с 22 по 24 октября, рассматривается Кремлем как дипломатический "триумф", демонстрация своей стойкости к санкциям и отсутствие полноценной международной изоляции. О том, что принесет российскому диктатору саммит БРИКС – читайте в нашем материале здесь.

Напомним, что Турция несколько месяцев назад подала заявку на вступление в БРИКС на фоне ее разочарования отсутствием прогресса в многолетних попытках вступить в ЕС. Так Анкара стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи вне традиционных союзников на Западе, заявили источники журналистов.

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