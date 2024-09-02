Турция официально подала заявку на вступление в BRICS – Bloomberg

Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС – союз развивающихся стран, названный в честь России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР. Анкара стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи вне своих традиционных союзников на Западе.

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Об этом говорится в статье Bloomberg, опубликованной в понедельник, 2 августа. По данным источников агентства, Турция подала заявку на вступление в БРИКС еще несколько месяцев назад на фоне разочарования в отсутствие прогресса в ее многолетней попытке присоединиться к Евросоюзу.

Эта заявка также частично является результатом разногласий с союзниками по НАТО после того, как Анкара поддерживала тесные связи с РФ после ее вторжения в Украину, рассказали источники.

При этом министерство иностранных дел и администрация президента Турции отказались от комментариев.

По мнению источников Bloomberg, администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана считает, что "геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик".

Источники также отметили, что новый дипломатический толчок Турции отражает ее стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире, выполняя в то же время свои обязательства как ключевого члена НАТО.

Турция считает, что поступление в БРИКС может помочь стране улучшить экономическое сотрудничество с РФ и Китаем и стать торговым каналом между Евросоюзом и Азией. Она хочет стать хабом для экспорта газа из России и Центральной Азии, говорят источники издания.

В группу БРИКС в начале этого года присоединились Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет. Саудовская Аравия была приглашена присоединиться, хотя королевство еще не сделало этого.

Дальнейшее расширение группы может быть обсуждено на саммите в российской Казани 22-24 октября. Малайзия, Таиланд и близкий союзник Турции – Азербайджан среди других стран, стремящихся присоединиться к группе.