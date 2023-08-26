В польском Жешуве восьмой человек умер в результате 'болезни легионеров': что известно о вспышке и как распознать симптомы

В польском городе Жешув вспышка "болезни легионеров". От лгионелеза умер уже восьмой человек.

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Отмечается, что у этого пациента было много других хронических заболеваний, сообщает Onet со ссылкой на спикера Университетской клинической больницы в Жешуве.

По его словам, умерший пациент имел много хронических заболеваний, в том числе онкологию. Однако тесты подтвердили, что он был инфицирован легионелой, которая уже задела сотню людей в этом городе.

Местные власти уже провели кризисное совещание, на котором было принято решение о дезинфекции хлором и озоном более 1000 километров водопроводов Жешува.

Также власти проинструктировали жителей как отстоять воду, чтобы она потеряли часть хлора, и посоветовали потом кипятить ее перед употреблением. Так уровень хлора, который будет использоваться, будет безопасен для человека.

К слову, "болезнь легионеров" – это легочная инфекция. Она передается через вдыхание инфицированных водных брызг, но не через питьевую воду.

Исследователи утверждают, что обычно инфицирование происходит из-за систем кондиционирования или кранов и душевых кабин, которыми не часто пользуются. Также известно, что болезнь не может передаваться от человека человеку.

В легкой форме и на начальных этапах болезнь напоминает простой грипп с симптомами как жар, озноб, сухой кашель, головная и мышечная боль.

В тяжелой форме характеризуется общей интоксикацией, тяжелой пневмонией с одышкой, болью в груди, поражением мочевыделительной и центральной нервной системы. Имеется высокий риск развития пневмонии.

Инкубационный период болезни длится от 2 до 10 дней. Лечение обычно проходит путём антибиотикотерапии. Вакцины от легионелеза пока не существует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в американском городе Сан-Антонио зафиксировано десять случаев легионеллеза. Все заболевшие были пациентами или посетителями госпиталя North Central Baptist, рассматриваемого как наиболее вероятного очага инфекции.

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