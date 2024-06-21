В Польше заявили о сложной ситуации на границе и атаках вооруженных групп

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация на границе с Беларусью кардинально изменилась в худшую сторону. Теперь еr атакуют не мигранты, желающие получить убежище в стране, а вооруженные группы.

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Слова чиновника процитировали на официальной странице минобороны Польши в соцсети X. Министр отметил, что это подготовленные, а иногда и очень хорошо вышколенные группы.

Он рассказал, что значительно возросло количество случаев применения оружия для предупредительных выстрелов – 770 раз в этом мае по сравнению примерно с 300 в прошлом году.

"Ситуация на границе сложная. Ситуация резко и радикально изменилась. Вооруженные группы, подготовленные и, по моему мнению, иногда очень хорошо обученные, сегодня атакуют польскую границу. Это совсем другая ситуация, чем год или два назад", – сказал Косиняк-Камиш.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на границе с Беларусью. Вскоре стало известно, что к патрулированию польско-беларуской границы присоединятся представители военной полиции Польши. Они усилят солдат, которые уже охраняют границу.

– В Польше решили создать "буферную зону" на границе с Беларусью после инцидента, когда нелегальный мигрант смертельно ранил польского пограничника. Так страна хочет обеспечить безопасность на границе и исключить попадание в страну нелегалов.

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