Туск объявил о создании 'буферной зоны' на границе Польши с Беларусью: что известно

В Польше планируют создать "буферную зону" на границе с Беларусью после инцидента, когда нелегальный мигрант смертельно ранил польского пограничника. Таким образом страна хочет гарантировать безопасность на границе и исключить попадание в страну нелегалов.

Об этом объявил премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник, 10 июня, передает агентство PAP. По его словам, речь идет про несколько десятков километров глубиной 200 метров.

Как сказал глава польского правительства, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для Пограничной службы, так и для военных и полиции.

"В заповедниках есть места, где эта зона будет идти около двух километров, но это короткие участки. Они связаны с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесистой местности и не непосредственно на границе, только на расстоянии километров, полтора, два – значит, зона будет шире", – сказал премьер-министр.

Туск отметил, что создание "буферной зоны" будет иметь негативные последствия для местных жителей, однако Польша обязана гарантировать безопасность на границе. Это, по его словам, означает не пропускать нелегальных мигрантов и группы, "организованные властью России и Беларуси".

Напомним, что в мае 2024 года Дональд Туск анонсировал выделение 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов) на проект "Восточный щит". Целью этой инициативы является усиление польской границы с Россией и Беларусью.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности. Он принял такое решение из-за ситуации на границе с Беларусью.

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