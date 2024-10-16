В Польше заявили, что вступление Украины в Евросоюз не является "вопросом выживания": Варшава будет ставить условия

Вступление Украины в Европейский Союз не является вопросом выживания страны, заявил глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш. Поэтому Варшаве стоит выставить Киеву некоторые условия, связанные с Волынской трагедией, считает он.

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В интервью Interia политик прокомментировал свою резкую позицию, связанную с историческими событиями 1943 года на Волыни. Он сказал, что "был доволен поддержкой" главы МИД Польши Радослава Сикорского. А вот президент страны Анджей Дуда "фактически из-за этого даже записал его в команду Владимира Путина".

"Я считаю, что поднятие именно этого важного для поляков вопроса в контексте вступления Украины в Евросоюз – это самый честный подход, который только можно представить", – заявил руководитель оборонного ведомства.

Он объяснил, что Варшава не ставит условия для гуманитарной или военной поддержки, а "помогает и продолжает помогать безоговорочно там, где на кону стоят жизни людей".

"Вступление в ЕС – это не вопрос быть или не быть для Украины. Это вопрос возможности развития, более высокого роста ВВП, это их шанс. Мы можем обусловить развитие и рядом с условиями, поставленными ЕС, поставить наше этическое и историческое условие относительно Волыни", – высказал мнение министр.

Он считает, что нынешнее польское правительство гораздо серьезнее относится к вопросу эксгумации жертв Волынской трагедии и поминовения их памяти, чем предыдущее.

По словам главы МО Польши, "украинская сторона дает сигналы о том, что она начнет эксгумации с 2025 года". Но он пообещал "быть осторожным", пока сам не увидит это и не склонит голову перед останками убитых.

"Есть одна важная вещь, которую я хочу четко сказать. Вопрос эксгумации – это не вопрос польских семей по отношению к Украине, это вопрос действий украинского государства по отношению к польскому государству", – уверен политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава польского МО, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что он категорически против вступления Украины в Европейский Союз, пока она не решит вопрос памяти и эксгумации жертв Волынской трагедии.

– Тем временем президент Польши Анджей Дуда заявил, что одним из приоритетов во время председательства его страны в Совете ЕС будет евроинтеграция Украины и политика "открытых дверей". Государство будет председательствовать с 1 января 2025 года.

– Также Дуда выступил против блокировки вступления Киева в Евросоюз из-за Волынской трагедии. По его словам, те, кто к этому стремится, вписываются в политику российского диктатора Владимира Путина.

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