В Польше разоблачили сеть российских агентов, которые шпионили за западным оружием для Украины и готовили диверсии – RMF FM

Польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа злоумышленников должна была вести подготовку к диверсиям со стороны Москвы.

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Об этом сообщила польская радиокомпания rmf24. Отмечается, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 6 человек. Все они иностранцы из-за восточных границ страны и работали на российские спецслужбы.

Задержанные российские агенты устанавливали на важных маршрутах и железнодорожных узлах Польши скрытые камеры, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.

В основном речь идет об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в частности, в районе аэропорта Ясенка под Жешувом. Это основополагающий пункт перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины.

В связи с деятельностью преступной сети на железной дороге и объектах критической инфраструктуры страны введен режим повышенной готовности. Особое внимание уделяется безопасности стратегически важных железнодорожных путей в Польше, также усилена охрана ключевых объектов критической инфраструктуры.

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