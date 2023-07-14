В Польше задержан 18-летний парень, который планировал теракт в госучреждении с 'поясом смертника'

В Польше заявили об аресте 18-летнего гражданина страны, который планировал теракт в здании государственного учреждения с использованием "пояса смертника". Парень в прошлом году принял ислам и поддерживал террористическое "Исламское государство".

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Об этом сообщило Агентство внутренней безопасности Польши. Сотрудники спецслужбы задержали подозреваемого 16 июня в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе страны.

Отмечается, что парень вместе с группой других людей, вдохновленных "Исламским государством", планировал нападения на правительственные учреждения.

Он собирал информацию и материалы для изготовления "пояса шахида", с помощью которого планировал совершить взрыв бомбы в здании госучреждения.

Ему предъявлено обвинение в участии в преступной группировке, преследовании террористических целей и планировании действий, которые поставили бы под угрозу благополучие большого числа людей, а также их жизни.

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

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