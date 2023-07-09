В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 9 июля на трассе в Хелмском районе произошла авария при участии микроавтобуса, в котором ехали граждане Украины, направляющемся к польско-украинской границе. 44-летний водитель не сориентировался в темноте и врезался в фуру, припаркованную на обочине.

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В результате сам водитель погиб на месте, также скончался от сильного удара 33-летний пассажир. О трагедии сообщили в местной полиции через польские СМИ.

Еще восемь пассажиров автобуса получили травмы и были экстренно госпитализированы с места аварии. Двоих из них пришлось оставить на стационарном лечении.

На месте ДТП работали все спасательные службы. Согласно экспертизе, водитель микроавтобуса был абсолютно трезв, однако расследование обстоятельств продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы в Польше на сезонных вакансиях работают по 12 часов в сутки и с одним выходным в неделю. При этом те, кто соглашается на неофициальное трудоустройство, часто остаются без зарплат, а обещанные условия не всегда предоставляют заробитчанам.

А еще весной в польском Лодзи нашли мертвыми двух украинцев – 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Их тела обнаружили в квартире, которую арендовали граждане Украины в городе.

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