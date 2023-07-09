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В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие

Екатерина Белоброва
Мир
1 минута
1,8 т.
В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 9 июля на трассе в Хелмском районе произошла авария при участии микроавтобуса, в котором ехали граждане Украины, направляющемся к польско-украинской границе. 44-летний водитель не сориентировался в темноте и врезался в фуру, припаркованную на обочине.

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В результате сам водитель погиб на месте, также скончался от сильного удара 33-летний пассажир. О трагедии сообщили в местной полиции через польские СМИ.

Еще восемь пассажиров автобуса получили травмы и были экстренно госпитализированы с места аварии. Двоих из них пришлось оставить на стационарном лечении.

На месте ДТП работали все спасательные службы. Согласно экспертизе, водитель микроавтобуса был абсолютно трезв, однако расследование обстоятельств продолжается.

В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы в Польше на сезонных вакансиях работают по 12 часов в сутки и с одним выходным в неделю. При этом те, кто соглашается на неофициальное трудоустройство, часто остаются без зарплат, а обещанные условия не всегда предоставляют заробитчанам.

А еще весной в польском Лодзи нашли мертвыми двух украинцев – 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Их тела обнаружили в квартире, которую арендовали граждане Украины в городе.

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