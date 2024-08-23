В Польше во время военных учений под обстрел случайно попали жилые дома и детская площадка. Фото

В Польше в ночь на 23 августа дома и детская площадка в городе Бемово-Пески получили повреждения во время тренировок военных на полигоне под городом Ожише. Пули, по информации СМИ, попали на территорию начальной школы, на детскую площадку, а также через окно – в спальню квартиры, где в тот момент спал мужчина.

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Потерпевших нет, передает RMF24. Главное командование Вооруженных сил Польши в X (Twitter) утверждает, что "рикошетом повреждено здание, расположенное вблизи стрельбища", во время учений румынских армейцев.

"Дело расследуется военной жандармерией. Все убытки будут возмещены в кратчайшие сроки", – сказано в заявлении.

В то же время польские СМИ уверены, что с полигона по городу прилетели "как минимум несколько снарядов".

Вице-мэр населенного пункта Аркадиуш Зысковский подтвердил, что одна из пуль разбила окно квартиры и попала в шкаф. В этой комнате спал жилец. Мужчина не пострадал, но из-за шокового состояния ему понадобилась помощь медиков.

По словам Зысковского, "все, что нам известно на данный момент, это то, что несколько снарядов попали напрямую в жилые дома".

В RMF24 заявили, что одна из пуль попала по территории начальной школы, другая – по детской площадке. ЧП произошло ночью, поэтому там никого не было. Также было повреждено одно коммерческое здание. В одном здании повреждена крыша – зацепило четыре черепицы.

Мэр Бемово-Пески Францишек Романкевич отметил: местные привыкли к звукам стрельбы и к тому, что на полигоне практически постоянно продолжаются учения. "Но до сих пор это никогда не было связано с подобными инцидентами", – сказал он.

Его заместитель Зысковский отметил: командир части сказал местным властям, что таких ЧП не было более 20 лет. Пули попали по территории города из-за случайности.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно возле польского города Ольштын – в селе Оржехово – в лесополосе упал загадочный объект с надписями на русском языке. Предположительно, это был метеорологический шар.

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