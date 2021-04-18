В Польше в лесу нашли мертвым украинца

В Польше мертвым нашли 41-летнего украинца, который приехал на заработки.

Как сообщает TVRepublika тело мужчины после поисков обнаружили в лесу. Установлено, что погибший проживал в селе Езерна, коммуна Галевице. Отмечается, украинца в последний раз видели живым 15 апреля, а 16-го числа нашли мертвым.

К поисковой операции были привлечены сотрудники полиции и пожарные. Сперва была найдена обувь мужчины. После тело обнаружили в лесу.

Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины. Причины смерти установит вскрытие.

Напомним, в польском городе Соколув-Подляский арестовали 30-летнего мужчину, который во время ссоры задушил свою жену-украинку.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирский автобус с десятью украинцами попал в ДТП в Подкарпатском воеводстве на юге Польши вблизи Кашице. В результате трагедии погиб один из водителей – 23-летний мужчина, пять человек получили травмы.

Также вследствие ДТП в Польше в Люблине погибли двое мужчин – граждан Украины.