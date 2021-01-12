В Польше мужчина задушил жену-украинку

В городе Соколув-Подляский (Польша) арестовали 30-летнего мужчину, который во время ссоры задушил свою жену-украинку.

Женщине было 34 года. Как пишет Polskie radio, убийство произошло в пятницу, 8 января, в одном из кварталов по ул. Длуга. Тело женщины нашли соседи.

Известно, что подозреваемый – Лукаш С. из Седлецкого повята. Супруги находились в бракоразводном процессе и несколько месяцев не жили вместе. В это время они часто конфликтовали, доходило до рукоприкладства. Семья воспитывала 3-летнюю дочь.

На допросе подозреваемый признал свою вину в убийстве. Лукашу С. угрожает пожизненное заключение.

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