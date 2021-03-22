В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибший и много пострадавших. Фото

Пассажирский автобус с десятью украинцами 21 марта попал в ДТП в Подкарпатском воеводстве на юге Польши вблизи Кашице. В результате трагедии погиб один из водителей – 23-летний мужчина, пять человек получили травмы.

Автокатастрофа произошла после 23:00 по местному времени в воскресенье на автостраде А4 недалеко от Ярослава – почти на том же месте, где в начале марта в подобной ДТП погибли пять украинцев. Об этом сообщило местное издание tvn24, информацию предоставили и в украинском МИД (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В аварию в Польше попал автобус украинского перевозчика Euroways из Киева, который осуществлял пассажирский рейс по маршруту Вроцлав – Черновцы. В управлении главной польской дирекции национальных дорог и автомагистралей проинформировали, что транспортное средство наехало на отбойник на конце съезда в пункт обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся в придорожный овраг.

Полиция установила, что водитель за рулем в момент ДТП был трезвым.

Представитель пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцин Бетлей в комментарии "Укринформу" признался, что спасатели, прибывшие на место автокатастрофы, "пережили эффект дежавю". Ведь транспортное средство перевернулось в то же ров, что и украинский автобус, который потерпел катастрофу в этом месте 6 марта, и лежал в той же позиции.

"Спасатели вынуждены были разрезать элементы автобуса, чтобы извлечь из салона трех человек", – добавил Бетлей.

В салоне автобуса находилось 10 человек, среди которых двое водителей – все они граждане Украины. По уточненным данным, в результате ДТП погиб 23-летний водитель, который в момент аварии не был за рулем транспортного средства. Несмотря на реанимацию, мужчина скончался на месте.

В полиции Подкарпатского воеводства добавили, что пятерых пострадавших перевезли в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. Еще четырех пассажиров, которые не получили значительных травм, отвезли в школьное общежитие в городе Ярослав.

"Ночью возле Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь", – уточнил в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украина Олег Николенко.

Причины аварии будут выяснены в ходе служебного расследования. Из-за ДТП шоссе А4 в сторону пограничного перехода с Украиной в Корчевой было перекрыто. На месте работали 80 спасателей, десятки медиков и полицейских. Автобус вытащили из оврага и перевезли на стоянку.

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