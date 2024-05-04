На въезде в Киев грузовик на скорости протаранил бетонные блоки. Подробности и фото

На въезде в Киев в ночь с 3 на 4 мая грузовик на скорости влетел в бетонные блоки. ДТП произошло на Бориспольском шоссе.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"ДТП на въезде в Киев со стороны Борисполя. Фура влетела в бетонные блоки. Предварительно никто не пострадал", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото можно увидеть последствия аварии, в частности, на место происшествия вызвали спасателей, чтобы помочь ликвидировать последствия столкновения. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Напомним, в Киеве возле магазина "Эпицентр" на Позняках вечером четверга, 2 мая, произошла ужасная авария. В результате ДТП легковой автомобиль перевернулся на крышу, по предварительной информации, пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали пьяного водителя, который не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадал пассажир легковушки.

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