В Киеве на Позняках произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля: есть пострадавшие. Фото и видео

В Киеве возле магазина Эпицентр на Позняках вечером четверга, 2 мая, произошла ужасная авария. В результате ДТП легковой автомобиль перевернулся на крышу.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщают в социальных сетях, публикуя соответствующие видео.

"Только что на Григоренко произошло ДТП с опрокидыванием легковушки (похоже, арендной) на крышу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пострадавшие. Сейчас на месте работают врачи и правоохранители.

По словам свидетелей, очевидцы происшествия пытались вытащить водителя. Обе они сейчас в больнице. Также повреждены несколько припаркованных автомобилей.

Остальные детали уточняются. Правоохранители пока не комментировали ДТП.

Напомним, в Печерском районе Киева в среду, 1 мая, автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

В Киеве во вторник, 30 апреля, в результате ДТП перевернулся грузовик. В результате аварии едва не погибла женщина-пешеход, которая успела отбежать, когда падало авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

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