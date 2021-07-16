В Польше установили новые правила для тех, кто прибывает в страну самолетом

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Мир
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В Польше установили новые правила для тех, кто прибывает в страну самолетом

С 17 июля все желающие посетить Республику Польша должны заполнить электронный формуляр со всей информациией о пассажире. Новые правила касаются только тех, кто намерен прибыть в страну авиаперелетом.

Об этом сообщило Посольство Украины на территории Польши в Facebook. Ограничения на въезд продолжают действовать для всех, кто не прошел проверку на коронавирус.

Так, путешествующий должен указать перед вылетом в Польшу такие данные:

  • название страны, откуда происходит отправка авиарейса;

  • номер рейса;

  • дата прибытия;

  • полное имя и дата рождения;

  • документ, подтверждающий личность или PESEL (идентификационный номер, используемый в Польше с 1979 года);

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  • собственные контакты, а также телефоны для связи с местами, где путешественник намерен остановиться на первые 14 дней (включая отели и хостелы);

  • документ, который подтверждает прохождение вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.

Новые правила для въезда в Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще две страны Евросоюза 16 июля сообщили об открытии границ для украинских туристов.

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