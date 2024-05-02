В Венгрии убили украинского дальнобойщика: полиция задержала гражданина Казахстана

В столице Венгрии, городе Будапешт, 1 мая был убит украинский водитель-дальнобойщик. Мужчина поссорился с гражданином Казахстана, который нанес украинцу ножевые ранения.

Об этом сообщили в Главном управлении полиции Будапешта. По данным следователей, 44-летний казахстанец и 48-летний украинец находились в доме, где между ними возникла ссора, а затем драка.

Во время потасовки гражданин Казахстана нанес тяжелые ножевые ранения украинцу – и тот погиб на месте.

Венгерские правоохранители задержали казахстанца с поличным и открыли уголовное производство по подозрению в убийстве.

Как сообщает венгерское издание Blikk, оба мужчины были водителями грузовиков и в день трагедии они отдыхали на территории автотранспортной компании в районе Сороксар. Скорая помощь оперативно прибыла на место происшествия, но раненого украинца спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в субботу, 27 апреля, в баварском городе Мурнау-ам-Штаффельзее гражданин РФ убил двух военнослужащих украинской армии. Оба погибших 1987 и 2001 года рождения проходили в Германии медицинскую реабилитацию.

Как писал OBOZ.UA, 28 апреля россиянину сообщили о подозрении, а суд как меру пресечения избрал арест. Предварительно убийства совершил фанат кремлевского диктатора Владимира Путина.

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