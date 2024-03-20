Дуда сказал, когда Россия планирует напасть на НАТО, и призвал увеличить расходы на оборону

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна-агрессор Россия намерена напасть на НАТО в 2026-2027 годах. По его словам, есть доказательства того, что именно для этого российский диктатор Владимир Путин удваивает темпы перехода РФ на военную экономику.

Об этом Дуда сказал в интервью CNBC. В связи с этим он призвал НАТО срочно увеличить расходы на оборону, чтобы гарантировать, что Альянс не станет следующей целью нападения России.

"Дуда повторил свои призывы к членам НАТО увеличить свои военные взносы до 3% (валового внутреннего продукта – Ред.) на фоне новых сообщений о том, что Москва может быть готова нацелиться на военный альянс в течение двух-трех лет", – говорится в статье.

Польский лидер подчеркнул, что увеличивать военные инвестиции Альянса как никогда критически важно. Он назвав плановое увеличение расходов на оборону Польши признаком здравого смысла.

"У нас есть два-три года, в течение которых мы можем увеличить наши усилия, накапливать боеприпасы и производить оружие, чтобы максимизировать европейскую безопасность, быть готовыми и убедиться, что вторжение не произойдет", – сказал Дуда.

Он подчеркнул: все это нужно делать, "чтобы не пришлось ввязываться в драку". По словам президента Польши, состоит в том, чтобы создать такой сдерживающий фактор, который гарантирует, что НАТО не атакуют. "В этом суть, потому что никто из нас не хочет войны", – добавил он.

Напомним, что еще недавно Дуда говорил, что, по его мнению, РФ не пойдет войной на НАТО. Он отмечал, что нападают на тех, кого легко победить.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что президент страны-агрессора Владимир Путин боится оказаться в состоянии войны с НАТО. Впрочем, страны-члены Альянса тоже не желают воевать с Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!