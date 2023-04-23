В Польше резко ответили Германии по отношению к Украине в НАТО: если бы вы не просчитались, не было бы войны

В Министерстве иностранных дел Польши подвергли критике позицию Германии относительно вступления Украины в НАТО. В свое время Берлин уже помешал полноправному членству Украинского государства в Североатлантическом альянсе.

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Если бы Украина уже была в НАТО, никакой войны на украинских землях сейчас бы не было, теперь стоит вопрос безопасности не только Украины, но и ее соседей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в комментарии PAP.

Он убежден, что членство в НАТО обезопасило бы Украину от полномасштабного вторжения России.

"Если бы Германия не рассчитывала, как сейчас, не пыталась затянуть вступление Украины в Североатлантический альянс, если бы Украину много лет назад в Мюнхене пригласили в Альянс, сегодня не было бы войны в Украине. Известно, что страны Западной Европы, Франция и Германия вообще всегда были против вступления Украины в Евросоюз или Североатлантический альянс", – отметил дипломат.

В настоящее время, убежден Вавжик, членство Украины в НАТО – это вопрос безопасности не только Украинского государства, но и всей Восточной Европы.

"На наш взгляд, чем раньше это (вступление Украины в НАТО. – Ред.) произойдет, тем лучше, потому что это будет гарантией безопасности не только Украины и Польши, но и всего региона", – отметил замминистра.

В то же время, он процитировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который, комментируя шансы Украины стать частью оборонного союза, заявил, что сейчас "не время принимать решения" и действовать нужно не из солидарности, а "с холодной головой и горячим сердцем".

"Вопрос в том, когда для этих "холоднокровных" придет время? Через пять, десять или тридцать лет после войны?" – эмоционально заметил Вавжик.

Польский дипломат считает, что высказанная немецким чиновником позиция может затормозить вступление Украины в НАТО, ведь решение о приеме новой страны в Альянс нуждается в единогласном одобрении всех его членов.

Напомним, в ходе визита в Киев 21 апреля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Также он пообещал поддержку Киеву на пути вступления в этот оборонительный союз.

Впрочем, слова Столтенберга тут же поспешил опровергнуть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, напомнивший, что Будапешт возражает против присоединения Украины к Альянсу.

В то же время, по словам президента Украины Владимира Зеленского, наше государство от саммита НАТО в Вильнюсе ожидает "очень конкретных шагов" как в вопросе гарантий безопасности на пути вступления в Альянс, так и конкретики относительно того, когда это может произойти.