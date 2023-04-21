У Орбана снова истерика из-за заявления Столтенберга о вступлении Украины в НАТО

Одиозный глава правительства Венгрии Виктор Орбан в очередной раз проявил свое пренебрежительное отношение к Украине. Будучи системным противником вхождения нашей страны в состав Североатлантического альянса, он негативно отреагировал на обещание генсека НАТО Йенса Столтенберга содействовать этому членству, данное им накануне.

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Свою оценку Орбан опубликовал в Twitter. Он задал возмущенный вопрос, как бы усомнившись в адекватности заявления во время встречи председателя Блока с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"ЧЕГО?" – кратко возмутился скандальный чиновник, известный тесными связями с Кремлем.

Напомним, по словам Столтенберга, все союзники по Североатлантическому альянсу согласились с тем, что Украина в конечном итоге станет его полноправным членом. Однако сейчас основное внимание уделяется обеспечению победы страны в войне над агрессором Россией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что венгерский премьер уже отличился критикой перспективы вхождения Украины в НАТО. Он заявил, что в Альянсе должны "десять тысяч раз подумать" перед тем, как расширяться на восток.

Орбан также упрекнул западные страны в том, что они "многовато" оказывают военной помощи Украине, которая борется с агрессией РФ. В то же время он высказался о якобы намерении лидеров ЕС обсудить возможность отправки в наше государство миротворцев.