'Место Украины по праву – в НАТО': Столтенберг пообещал поддержку Киеву на пути вступления в Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибыв с визитом в Украину, заявил, что наша страна имеет все права на статус члена Североатлантического альянса. Он заверил, что партнеры будут помогать Киеву вступить в Альянс так скоро, как это будет возможно.

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С таким обращением он выступил на брифинге с украинским гарантом Владимиром Зеленским, передает Офис президента. Столтенберг убежден, что перспектива вступления выглядит вполне реалистичной.

"Должны обеспечить как можно более мощные возможности украинской безопасности. Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье и место Украины по праву – в НАТО. И мы поможем. С нашей поддержкой мы сделаем это возможным", – указал политик.

Напомним, что на этой же пресс-конференции Столтенберг подчеркнул, помощь НАТО нашей стране началась после аннексии Крыма в 2014 году и не ослабнет до послевоенного восстановления нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные партнеры уже предоставили Украине военную помощь более чем на 70 млрд долларов. Генсек Альянса НАТО заметил, что это может изменить ситуацию на передовой.