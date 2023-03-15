СБУ задержала агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев. Фото

В Харькове местный житель, который оказался агентом ФСБ, готовил теракты против украинских спецназовцев и военных летчиков. Его разоблачили и задержали при попытке передать информацию россиянам.

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Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в среду, 15 марта. Как отмечается, злоумышленник был задержан во время масштабной спецоперации. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Как рассказали в СБУ, мужчина занимался подготовкой терактов против военнослужащих Сил обороны в Харькове. Он следил за военными и пытался установить места их и временной дислокации. Также задержанный следил за маршрутами передвижения бойцов на автомобилях.

"В "зоне особого внимания" вражеского агента находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности. Задокументированы факты скрытой фото- и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств", – отметили в учреждении.

У одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, нашли тайник со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов.

Кроме того, россияне давали ему задание выявлять замаскированные предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Их координаты требовались оккупантам для ракетных ударов по городу.

Следствие установило, что злоумышленником является житель Харькова. В ноябре 2022 года его завербовал сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицев А. П. Для коммуникации с российским куратором агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности.

В ходе обыска у харьковчанина нашли мобильный телефон с поличным с доказательствами переписки с сотрудником ФСБ, российский паспорт, справку о пребывании на учете в бывшем Генконсульстве России в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка СБУ разоблачила в прифронтовых районах Николаевщины агента РФ – контрактника одной из воинских частей, дислоцированных на территории региона. В феврале 2023 года он по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу и предложил свою помощь в войне против Украины.

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