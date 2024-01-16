В Польше в ДТП погибла 4-летняя девочка из Украины, которая вместе с мамой сбежала от войны: детали трагедии

В Польше недалеко от города Быдгощ произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участие граждан Украины. В результате столкновения двух автомобилей погибла 4-летняя украинка.

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Мама девочки получила различные травмы и сейчас находится в больнице. Об этом сообщает издание Wprost.

Жертвами ДТП стали три человека. Кроме маленькой девочки погиб 69-летний водитель и 68-летняя пассажирка. По предварительным данным, 69-летний водитель Opel Astra выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Mercedes Vito, в котором находились пять человек, в том числе 4-летняя Ксения. От полученных травм ребенок умер на месте аварии.

Другие пассажиры Mercedes Vito были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Стоит отметить, что 4-летняя девочка возвращалась с реабилитации вместе с мамой. Польские СМИ пишут, что в августе 2023 года произошло трагическое происшествие, после которого ребенок оказался прикованным к инвалидной коляске.

Мать четырехлетнего ребенка выжила, но все еще находится в больнице. Сообщается, что женщина с ребенком приехала в Польшу в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, в Турции на трассе Мерсин – Анталья произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. На крутом повороте водитель не справился с управлением и автобус перевернулся. В результате аварии 9 человек погибли.

Ранее сообщалось, что в Польше предъявили обвинение водителю микроавтобуса с украинской регистрацией, который 21 декабря попал в ДТП возле границы с Украиной. В результате аварии погиб один человек, еще восемь получили травмы.

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